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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ash-Shu'ara আয়াহ 184
Ash-Shu'ara
১৮৪
২৬:১৮৪
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ١٨٤
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٤
وَاتَّقُوا
الَّذِیْ
خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ؕ
এবং ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বংশাবলীকে সৃষ্টি করেছেন।’
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷