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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ash-Shu'ara আয়াহ 169
Ash-Shu'ara
১৬৯
২৬:১৬৯
رب نجني واهلي مما يعملون ١٦٩
رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٦٩
رَبِّ
نَجِّنِیْ
وَاَهْلِیْ
مِمَّا
یَعْمَلُوْنَ
۟
হে আমার প্রতিপালক! তারা যা করে তা থেকে তুমি আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা কর।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷