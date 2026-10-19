প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ash-Shu'ara আয়াহ 163
Ash-Shu'ara
১৬৩
২৬:১৬৩
فاتقوا الله واطيعون ١٦٣
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٦٣
فَاتَّقُوا
اللّٰهَ
وَاَطِیْعُوْنِ
۟ۚ
কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মান্য কর।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷