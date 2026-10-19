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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ash-Shu'ara আয়াহ 160
Ash-Shu'ara
১৬০
২৬:১৬০
كذبت قوم لوط المرسلين ١٦٠
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٦٠
كَذَّبَتْ
قَوْمُ
لُوْطِ
لْمُرْسَلِیْنَ
۟ۚۖ
লূতের সম্প্রদায় রসুলদেরকে মিথ্যে বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।
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