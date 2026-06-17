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Ash-Shu'ara
১১৩
২৬:১১৩
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣
اِنْ
حِسَابُهُمْ
اِلَّا
عَلٰی
رَبِّیْ
لَوْ
تَشْعُرُوْنَ
۟ۚ
তাদের হিসাব নেয়া তো আমার প্রতিপালকের কাজ, যদি তোমরা বুঝতে!
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Они будут отвечать за свои деяния только перед Аллахом, а моя обязанность - донести до них истину. Оставьте их в покое. Если то, что я проповедую, является истиной, то покоритесь мне, поскольку вы тоже будете отвечать за свои деяния.