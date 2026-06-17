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Ash-Shu'ara
১১২
২৬:১১২
قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢
قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢
قَالَ
وَمَا
عِلْمِیْ
بِمَا
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟ۚ
নূহ বলল- ‘তারা কী করত সেটা আমার জানা নেই।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
নূহ বললেন, ‘তারা কী করত তা আমার জানার কি দরকার?’