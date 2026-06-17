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Ash-Shu'ara
১১১
২৬:১১১
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
قَالُوْۤا
اَنُؤْمِنُ
لَكَ
وَاتَّبَعَكَ
الْاَرْذَلُوْنَ
۟ؕ
তারা বলল- ‘আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস করব যখন তোমার অনুসরণ করছে একেবারে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١)
] وتیان: ئایا ئێمه ئیمان به تۆ بێنین له كاتێكدا كهسانێكی نزم و فهقیرو ههژار دوای تۆ كهوتوونه؟ لهگهڵ ئهواندا ئیمان به تۆ بێنین؟