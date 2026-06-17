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Ash-Shu'ara
১০৬
২৬:১০৬
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦
اِذْ
قَالَ
لَهُمْ
اَخُوْهُمْ
نُوْحٌ
اَلَا
تَتَّقُوْنَ
۟ۚ
যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলেছিল- ‘তোমরা কি ভয় করবে না (আল্লাহকে)?
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কিরাত
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العربية
Al-Sa'di
Не пора ли вам устрашиться Всевышнего Аллаха? Не пора ли вам отречься от поклонения усопшим праведникам и посвятить себя искреннему служения одному Аллаху? Призадумайтесь над тем, как вежливо пророк Нух обратился к своим соплеменникам. Именно так поступали все Божьи избранники. Аллах назвал Нуха братом своих соплеменников, потому что они были родственниками. Господь всегда избирал посланников из среды их соплеменников и поступал таким образом для того, чтобы люди не испытывали отвращения к чужеземцу и не отказывались от повиновения ему. Благодаря этой божественной мудрости каждый народ прекрасно знал своего посланника и не нуждался в доказательствах его честности и правдивости.