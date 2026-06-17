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Ash-Shu'ara
১০৫
২৬:১০৫
كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥
كَذَّبَتْ
قَوْمُ
نُوْحِ
لْمُرْسَلِیْنَ
۟ۚۖ
নূহের কওম রসুলগণকে মিথ্যে ব’লে প্রত্যাখান করেছিল।
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : كذبت قوم نوح المرسلين قال " كذبت " والقوم مذكر ; لأن المعنى كذبت جماعة قوم نوح ، وقال : المرسلين لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل ; لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل . وقيل : كذبوا نوحا في النبوة وفيما أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده . وقيل : ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام . وقد مضى هذا في ( الفرقان ) .