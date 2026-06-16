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Ash-Shu'ara
১০০
২৬:১০০
فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
فَمَا
لَنَا
مِنْ
شَافِعِیْنَ
۟ۙ
কাজেই আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Hapana yoyote wa kutuombea na kututoa kwenye adhabu