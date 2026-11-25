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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: As-Saffat আয়াহ 22
As-Saffat
২২
৩৭:২২
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
اُحْشُرُوا
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
وَاَزْوَاجَهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
(হুকুম দেয়া হবে) ‘একত্র কর যালিমদেরকে আর তাদের সঙ্গীদেরকে এবং তাদেরকেও, যাদের তারা ‘ইবাদাত করত
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷