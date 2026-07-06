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As-Saffat
১৭০
৩৭:১৭০
فكفروا به فسوف يعلمون ١٧٠
فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠
فَكَفَرُوْا
بِهٖ
فَسَوْفَ
یَعْلَمُوْنَ
۟
কিন্তু (এখন কুরআন আসার পর) তারা সেটা অমান্য ও অস্বীকার করল। তারা শীঘ্রই জানতে পারবে (এর পরিণাম)।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿فَكَفَرُوا۟ بِهِۦۖ﴾ بِالْكِتَابِ الَّذِي جَاءَهُمْ وَهُوَ الْقُرْآن الْأَشْرَف مِنْ تِلْكَ الْكُتُب ﴿فَسَوۡفَ یَعۡلَمُونَ ١٧٠﴾ عَاقِبَة كفرهم