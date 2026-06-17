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As-Saffat
১৭
৩৭:১৭
اواباونا الاولون ١٧
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧
اَوَاٰبَآؤُنَا
الْاَوَّلُوْنَ
۟ؕ
এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও (উঠানো হবে)?’
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হাদিস
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العربية
Al-Qurtubi
أوآباؤنا الأولون أي : أوتبعث آباؤنا ، دخلت ألف الاستفهام على حرف العطف . وقرأ نافع : " أو آباؤنا " بسكون الواو . وقد مضى هذا في سورة ( الأعراف ) . في قوله تعالى : أفأمن أهل القرى