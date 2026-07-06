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As-Saffat
১৬৮
৩৭:১৬৮
لو ان عندنا ذكرا من الاولين ١٦٨
لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًۭا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٨
لَوْ
اَنَّ
عِنْدَنَا
ذِكْرًا
مِّنَ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ۙ
আগের লোকেদের মত আমাদের কাছে যদি কোন কিতাব থাকত
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হাদিস
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العربية
Al-Qurtubi
عاد إلى الإخبار عن قول المشركين ، أي : كانوا قبل بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا عيروا بالجهل قالوا : لو أن عندنا ذكرا من الأولين أي لو بعث إلينا نبي ببيان الشرائع لاتبعناه . ولما خففت " إن " دخلت على الفعل ولزمتها اللام فرقا بين النفي والإيجاب . والكوفيون يقولون : " إن " بمعنى ما واللام بمعنى إلا . وقيل : معنى لو أن عندنا ذكرا أي : كتابا من كتب الأنبياء .