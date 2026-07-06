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As-Saffat
১৬২
৩৭:১৬২
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَاۤ
اَنْتُمْ
عَلَیْهِ
بِفٰتِنِیْنَ
۟ۙ
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তোমরা কাউকেও ফিতনায় ফেলতে পারবে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
37:160 37:162 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о своем Господе только то, что соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах не опровергает слова искренних верующих.