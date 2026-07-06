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As-Saffat
১৫৮
৩৭:১৫৮
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ١٥٨
وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًۭا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨
وَجَعَلُوْا
بَیْنَهٗ
وَبَیْنَ
الْجِنَّةِ
نَسَبًا ؕ
وَلَقَدْ
عَلِمَتِ
الْجِنَّةُ
اِنَّهُمْ
لَمُحْضَرُوْنَ
۟ۙ
তারা আল্লাহ ও জ্বিন জাতির মাঝে একটা বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জ্বিনেরা ভালভাবে জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্য অবশ্যই হাজির করা হবে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Многобожники считали, что джиннов связывают с Аллахом родственные связи. Они говорили, что ангелы являются дочерьми Аллаха, а их матерями являются знатные женщины из числа джиннов. Однако подобные утверждения являются глубоким заблуждением, потому что джинны прекрасно знали, что наступит день, когда они предстанут перед своим Господом и получат воздаяние за свои деяния. Они также знали, что являются униженными рабами Аллаха, а если бы между ними и Господом были родственные связи, то все было бы иначе.