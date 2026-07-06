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As-Saffat
১৫৬
৩৭:১৫৬
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
اَمْ
لَكُمْ
سُلْطٰنٌ
مُّبِیْنٌ
۟ۙ
(তোমরা যা বলছ তার স্বপক্ষে) তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে?
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Ваши суждения дерзки и несправедливы, и вы должны покаяться в своих словах. Если бы вы поразмыслили над ними, то не осмелились бы делать столь дерзкие заявления. Или же Священные Писания или слова Божьих посланников подтверждают сказанное вами? Конечно же, воззрения многобожников не подтверждаются ни Священными Писаниями, ни словами Божьих посланников, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал: