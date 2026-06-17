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As-Saffat
১৪
৩৭:১৪
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
وَاِذَا
رَاَوْا
اٰیَةً
یَّسْتَسْخِرُوْنَ
۪۟
তারা আল্লাহর কোন নিদর্শন দেখলে ঠাট্টা করে।
তাফসির
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Al-Sa'di
37:14 37:16 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Такое поведение не может не вызвать удивления. Правоверные напоминают нечестивцам об истине, которая целиком и полностью гармонирует с их разумом и подсознанием, но нечестивцы продолжают отворачиваться от нее. Если они поступают таким образом по причине собственного невежества, то это свидетельствует об их глупости и слабоумии. Как можно отрицать то, что заложено в подсознании каждого человека и без каких-либо трудностей познается разумом?! Если же они сознательно отрицают истину по причине собственного упрямства, то это еще более удивительно. Проповедники истины предоставляют им убедительные доказательства своей правоты и показывают им великие знамения, перед которыми склоняются даже самые благоразумные мужи, но они встречают их неверием и насмешками. Воистину, это удивительно, так же как и удивительны слова неверующих, которые называют пророческое учение явным колдовством.