প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
১
৩৭:১
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
وَالصّٰٓفّٰتِ
صَفًّا
۟ۙ
শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (صافات) واته: پۆله رێكهكان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١)
] خوای گهوره سوێند ئهخوات به فریشتهكان كه له ئاسماندا پۆلیان بهستووه و پۆل پۆل به ڕێكی ڕاوهستاون وهكو پۆلى موسڵمانان له نوێژدا.