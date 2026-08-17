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তাফসির: An-Naml ২৭:৯৩
An-Naml
৯৩
২৭:৯৩
وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ٩٣
وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٣
وَقُلِ
الْحَمْدُ
لِلّٰهِ
سَیُرِیْكُمْ
اٰیٰتِهٖ
فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَافِلٍ
عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ
۟۠
আর বল, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই। তিনি শীঘ্রই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনগুলো দেখাবেন আর তা তোমরা চিনতে পারবে। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তোমার পালনকর্তা অমনোযোগী নন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
] وه ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: حهمدو سهناو ستایش بۆ خوای گهوره لهسهر نیعمهته زۆرهكانی له پێغهمبهرایهتی و زانست و جگه لهوه [
سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
] خوای گهوره نیشانهی تواناو دهسهڵاتی خۆیتان پێ نیشان ئهدات [
فَتَعْرِفُونَهَا
] وه ئێوهش ئهو كاته ئهزانن كه ئهمه تواناو دهسهڵاتی خوای گهورهیه بهڵام ئهو كاته سوودتان پێ ناگهیهنێ له كاتی ڕوح كێشاندا [
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٣)
] وه پهروهردگارت بێ ئاگا نیه لهو كردهوانهی كه ئهیكهن كه ئهمهیش ههڕهشهی تیایه بۆ كافران، والله أعلم.