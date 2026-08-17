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তাফসির: An-Naml ২৭:৯২
An-Naml
৯২
২৭:৯২
وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين ٩٢
وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ٩٢
وَاَنْ
اَتْلُوَا
الْقُرْاٰنَ ۚ
فَمَنِ
اهْتَدٰی
فَاِنَّمَا
یَهْتَدِیْ
لِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ
ضَلَّ
فَقُلْ
اِنَّمَاۤ
اَنَا
مِنَ
الْمُنْذِرِیْنَ
۟
আর আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি। অতঃপর যে সঠিক পথে চলবে, সে নিজের কল্যাণেই সঠিক পথে চলবে। আর কেউ গুমরাহ্ হলে তুমি বল, আমি তো সতর্ককারীদের একজন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره فهرمانى كردووه به قورئان خوێندنهوه} [
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ
] وه قورئانی پیرۆز بخوێنمهوه بهسهرتاندا وه بانگهوازتان بكهم [
فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
] جا ههر كهسێك هیدایهت وهربگرێ ئهوا سوودهكهی بۆ خۆیهتی و بۆ خۆی ئهگهڕێتهوهو خۆی سوود ئهبینێ [
وَمَنْ ضَلَّ
] وه ههر كهسێكیش گومڕا بێت و لهسهر كوفر بمێنێتهوه [
فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (٩٢)
] ئهوه ئهى محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: من تهنها لهو كهسانهم كه ئاگادارتان ئهكهمهوهو گهیاندنی دینهكهم لهسهره.