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তাফসির: An-Naml ২৭:৮৭
An-Naml
৮৭
২৭:৮৭
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ٨٧
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ٨٧
وَیَوْمَ
یُنْفَخُ
فِی
الصُّوْرِ
فَفَزِعَ
مَنْ
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ
فِی
الْاَرْضِ
اِلَّا
مَنْ
شَآءَ
اللّٰهُ ؕ
وَكُلٌّ
اَتَوْهُ
دٰخِرِیْنَ
۟
আর যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন যারা আকাশে আছে আর যারা যমীনে আছে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদের জন্য ইচ্ছে করবেন তারা বাদে। সবাই তাঁর কাছে আসবে বিনয়ে অবনত হয়ে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
] وه له ڕۆژی قیامهتیش كه ئیسرافیل فوو ئهكات به كهڕهنادا [
فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
] وه ههرچی له ئاسمانهكان و زهویدایه به فریشتهو مرۆڤهوه ههر ههمووی ئهترسێ لهبهر سهختی ئهو ڕۆژه [
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ
] تهنها كهسانێك خوای گهوره ویستی لێ بێ كه وتراوه: پێغهمبهران و شههیدانن كه لاى خواى گهورهن و رۆزییان دهدات [
وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (٨٧)
] وه خهڵكی ههمووی به زهلیلی و به ملكهچی دێن و كهس دوا ناكهوێت.