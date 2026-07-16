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An-Naml
৪৫
২৭:৪৫
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ٤٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥
وَلَقَدْ
اَرْسَلْنَاۤ
اِلٰی
ثَمُوْدَ
اَخَاهُمْ
صٰلِحًا
اَنِ
اعْبُدُوا
اللّٰهَ
فَاِذَا
هُمْ
فَرِیْقٰنِ
یَخْتَصِمُوْنَ
۟
আমি সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম (এই আদেশ দিয়ে যে) তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর। অতঃপর তারা দু’ভাগ হয়ে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Всемогущий Господь поведал о том, что отправил пророка Салиха проповедовать веру в Единого Аллаха среди самудян. Господь назвал Своего пророка братом самудян только по причине их кровного родства. Салих призвал своих соплеменников поклоняться одному Аллаху и отречься от идолопоклонства. И тогда часть самудян уверовала в истину, но большая часть их предпочла неверие.