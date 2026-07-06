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An-Naml
৩৫
২৭:৩৫
واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ٣٥
وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍۢ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٥
وَاِنِّیْ
مُرْسِلَةٌ
اِلَیْهِمْ
بِهَدِیَّةٍ
فَنٰظِرَةٌ
بِمَ
یَرْجِعُ
الْمُرْسَلُوْنَ
۟
আমি তাঁর কাছে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তারপর দেখি, দূতেরা কী (জবাব) নিয়ে আসে।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ ئافرهته پاشاكهى سهبهء ديارى بۆ سولهيمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهنێرێت} [
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
] وه من دیاریهكی بۆ ئهنێرم ئهگهر وهریگرت ئهوا پاشایهو شهڕی لهگهڵ ئهكهین، وه ئهگهر وهرینهگرێت ئهوا پێغهمبهرهو شوێنی ئهكهوین [
فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥)
] وه پاشان چاوهڕێ ئهكهم بزانم نێردراوهكه لهلای سولهیمانهوه چی وهڵاممان بۆ دێنێتهوه.