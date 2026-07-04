প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
২৭
২৭:২৭
۞ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين ٢٧
۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٧
قَالَ
سَنَنْظُرُ
اَصَدَقْتَ
اَمْ
كُنْتَ
مِنَ
الْكٰذِبِیْنَ
۟
সুলাইমান বলল- ‘এখন আমি দেখব, তুমি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যেবাদী।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ
] سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- به هودهودهكهى فهرموو: تهماشا ئهكهین و لێی ئهكۆڵینهوه ئایا لهم ههواڵهی تۆ به ئێمهت وت ڕاستت كردووه [
أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٧)
] یان تۆ له درۆزنانی و ههواڵهكهت ڕاست نهبووهو بۆ ئهوهته خۆت له ههڕهشهو سزاى من بپارێزیت.