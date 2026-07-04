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An-Naml
২৬
২৭:২৬
الله لا الاه الا هو رب العرش العظيم ۩ ٢٦
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ٢٦
اَللّٰهُ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ
رَبُّ
الْعَرْشِ
الْعَظِیْمِ
۟
আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ্ নেই, (তিনি) মহান ‘আরশের অধিপতি।’[সাজদাহ]
তাফসির
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Al-Sa'di
27:26 27:30 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Люди не имеют права поклоняться с любовью и смирением кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Единственного Истинного Бога. Это право принадлежит Ему одному, потому что только Он обладает совершенными качествами и одаряет Своих рабов благами. Ему принадлежит великий Трон, являющийся кровлей мирозданья и объемлющий небеса и землю. Вся эта Вселенная принадлежит одному Аллаху - Всемогущему Властелину, Который творит великие дела. Он заслуживает смирения и покорности рабов, которые обязаны кланяться и падать ниц перед Ним. Удод передал Сулейману это важное известие и оправдал свое отсутствие, а святой пророк удивился тому, что ничего не знал о происходящем в поселении сабейцев. Однако Сулейман не спешил с выводами, что подтверждает его сообразительность и благоразумие.