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An-Najm
২২
৫৩:২২
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢
تِلْكَ
اِذًا
قِسْمَةٌ
ضِیْزٰی
۟
তাহলে এটাতো খুবই অসঙ্গত ভাগ-বাঁটোয়ারা।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى }
أي: ظالمة جائرة،
[وأي ظلم أعظم من قسمة]
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟
[تعالى عن قولهم علوا كبيرا]
.