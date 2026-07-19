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An-Najm
২১
৫৩:২১
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١
اَلَكُمُ
الذَّكَرُ
وَلَهُ
الْاُ
۟
কী! তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Вы не только приписываете Аллаху детей, но и заявляете, что все они принадлежат к слабому полу.