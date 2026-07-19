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An-Najm
১৯
৫৩:১৯
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩
اَفَرَءَیْتُمُ
اللّٰتَ
وَالْعُزّٰی
۟ۙ
তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?
তাফসির
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mnawaonaje, enyi washirikina, waungu hawa mnaowaabudu: Lāta, 'Uzzā