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An-Najm
১৮
৫৩:১৮
لقد راى من ايات ربه الكبرى ١٨
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ١٨
لَقَدْ
رَاٰی
مِنْ
اٰیٰتِ
رَبِّهِ
الْكُبْرٰی
۟
সে তার প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছিল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
53:18 53:19 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Имеются в виду Рай, Ад и многие другие знамения, которые Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увидел в ночь восхождения на небеса.