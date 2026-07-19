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An-Najm
১৬
৫৩:১৬
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦
اِذْ
یَغْشَی
السِّدْرَةَ
مَا
یَغْشٰی
۟ۙ
যখন গাছটি যা দিয়ে ঢেকে থাকার তা দিয়ে ঢাকা ছিল, (যার বর্ণনা মানুষের বোধগম্য নয়)
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
53:15 53:16 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Возле самого дальнего дерева находится Райская обитель, в которой собраны всевозможные удовольствия и прелести. Этот Рай является пределом желаний и мечтаний всех верующих рабов. Эти слова Всевышнего означают, что Рай расположен над семью небесами.