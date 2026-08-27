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তাফসির: An-Naba ৭৮:৯
An-Naba
৯
৭৮:৯
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَّجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ
سُبَاتًا
۟ۙ
আর তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রামদায়ী।
তাফসির
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Al-Sa'di
78:8 78:10 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети.