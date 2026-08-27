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তাফসির: An-Naba ৭৮:৮
An-Naba
৮
৭৮:৮
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا
۟ۙ
আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Qurtubi
أي أصنافا : ذكرا وأنثى .وقيل : ألوانا .وقيل : يدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن , وطويل وقصير ; لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار , فيشكر الفاضل ويصبر المفضول .