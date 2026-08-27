প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: An-Naba ৭৮:৭
An-Naba
৭
৭৮:৭
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَّالْجِبَالَ
اَوْتَادًا
۟
আর পর্বতগুলোকে কীলক (বানাইনি)?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Разве не одарили Мы вас великой милостью и не сделали землю ложем? Мы выстлали ее для вас и подчинили служению вашим интересам, и благодаря этому на ней находятся ваши нивы, жилища, дороги. Разве не сделали Мы горы опорами, которые удерживают землю и не позволяют ей колебаться вместе с вами?