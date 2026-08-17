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তাফসির: Al-Qasas ২৮:৬
Al-Qasas
৬
২৮:৬
ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ٦
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ٦
وَنُمَكِّنَ
لَهُمْ
فِی
الْاَرْضِ
وَنُرِیَ
فِرْعَوْنَ
وَهَامٰنَ
وَجُنُوْدَهُمَا
مِنْهُمْ
مَّا
كَانُوْا
یَحْذَرُوْنَ
۟
আর (ইচ্ছে করলাম) তাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য বাহিনীকে দেখিয়ে দিতে যা তারা তাদের (অর্থাৎ মূসার সম্প্রদায়ের) থেকে আশঙ্কা করত।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
] وه لهسهر زهویشدا تهمكین و جێگیریان بكهین و دهسهڵاتیان پێ بدهین [
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦)
] وه نیشانی فیرعهون و هامان (كه وهزیری بوو) وه سهربازهكانی بدهین كه ئهم خهڵكه لاوازهى كه ئهوان حهزهریان لێ ئهكهن و لێیان دهترسێن لهناوچوونیان لهسهر دهستی ئهمان دهبێت.