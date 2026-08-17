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তাফসির: Al-Qasas ২৮:১১
Al-Qasas
১১
২৮:১১
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتْ
لِاُخْتِهٖ
قُصِّیْهِ ؗ
فَبَصُرَتْ
بِهٖ
عَنْ
جُنُبٍ
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟ۙ
মূসার মা মূসার বোনকে বলল- ‘তার পিছনে পিছনে যাও।’ সে দূর থেকে তাকে দেখছিল কিন্তু তারা টের পায়নি।
তাফসির
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العربية
Al-Sa'di
Мать Мусы велела его сестре последовать за братом и найти его, но не попадаться на глаза египтянам. Сестра Мусы была осторожна и не выдала своих истинных намерений. Это было благоразумным шагом, потому что, веди она себя иначе, домочадцы Фараона могли бы подумать, что именно она бросила младенца в реку. Может быть, тогда они решили бы убить ребенка, чтобы наказать его семью за проявленную хитрость.