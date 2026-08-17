প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Qasas ২৮:১
Al-Qasas
১
২৮:১
طسم ١
طسٓمٓ ١
طٰسٓمّٓ
۟
তা-সীন-মীম,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (قهصهص) (واته: چیرۆكهكان) سوورهتێكى مهككى یه تهنها له ئایهتى (٥٢-٥٥) و ئایهتى (٨٥) نهبێت كه مهدهنى یه (٨٨) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
طسم (١)
] له سهرهتای سوورهتی (بهقهره)دا باسی ئهم پیتانهمان كرد كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكاندا هاتوون.