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Al-Qalam
৪২
৬৮:৪২
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢
یَوْمَ
یُكْشَفُ
عَنْ
سَاقٍ
وَّیُدْعَوْنَ
اِلَی
السُّجُوْدِ
فَلَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
۟ۙ
যেদিন (ক্বিয়ামতে) পায়ের গোছা (হাঁটুর নিম্নভাগ) উন্মোচিত হবে আর তাদেরকে ডাকা হবে সেজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সেজদা করতে সক্ষম হবে না।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
В День воскресения люди станут свидетелями тревог, потрясений и ужасов, которые они даже вообразить не могли при жизни на земле. Творец явится к Своим рабам для того, чтобы свершить над ними суд и воздать им за их деяния. Тогда обнажится Пречистая Голень Аллаха, которая не сравнима ни с чем в этом мире. Все создания Господа узрят Его величие и великолепие, описать которое словами просто невозможно, и тогда им велят пасть ниц пред Ним. Правоверные, которые поклонялись Аллаху и совершали земные поклоны по собственной воле в мирской жизни, падут ниц. А грешники и лицемеры захотят поклониться Господу, но не смогут, ибо их спины станут несгибаемы, подобно бычьим рогам.