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Al-Qalam
৩৮
৬৮:৩৮
ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
اِنَّ
لَكُمْ
فِیْهِ
لَمَا
تَخَیَّرُوْنَ
۟ۚ
তোমাদের জন্য সেখানে তাই আছে যা তোমরা পছন্দ কর?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hivyo basi nyinyi ndani ya kitabu hiki mna kila mnachokitamani. Basi hilo nyinyi hamnalo.