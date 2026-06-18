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Al-Qalam
৩৮
৬৮:৩৮
ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
اِنَّ
لَكُمْ
فِیْهِ
لَمَا
تَخَیَّرُوْنَ
۟ۚ
তোমাদের জন্য সেখানে তাই আছে যা তোমরা পছন্দ কর?
তাফসির
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Qurtubi
إن لكم فيه لما تخيرون تختارون وتشتهون . والمعنى أن لكم ( بالفتح ) ولكنه كسر لدخول اللام ; تقول : علمت أنك عاقل ( بالفتح ) ، وعلمت إنك لعاقل ( بالكسر ) . فالعامل في إن لكم فيه لما تخيرون تدرسون في المعنى . ومنعت اللام من فتح إن . وقيل : تم الكلام عند قوله : " تدرسون " ثم ابتدأ فقال : إن لكم فيه لما تخيرون أي إن لكم في هذا الكتاب إذا ما تخيرون ; أي ليس لكم ذلك . والكناية في " فيه " الأولى ، والثانية راجعة إلى الكتاب .