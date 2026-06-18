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Al-Qalam
৩৫
৬৮:৩৫
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
اَفَنَجْعَلُ
الْمُسْلِمِیْنَ
كَالْمُجْرِمِیْنَ
۟ؕ
আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের মত গণ্য করব?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Qurtubi
فقال : أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي كالكفار . وقال ابن عباس وغيره : قالت كفار مكة : إنا نعطى في الآخرة خيرا مما تعطون ; فنزلت أفنجعل المسلمين كالمجرمين .