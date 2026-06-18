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Al-Qalam
৩০
৬৮:৩০
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
فَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ
عَلٰی
بَعْضٍ
یَّتَلَاوَمُوْنَ
۟
অতঃপর তারা একে অপরের দিকে এগিয়ে গিয়ে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।