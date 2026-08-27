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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৬
Al-Mursalat
৬
৭৭:৬
عذرا او نذرا ٦
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦
عُذْرًا
اَوْ
نُذْرًا
۟ۙ
(বিশ্বাসী লোকদেরকে) ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য আর (কাফিরদেরকে) সতর্ক করার জন্য।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا }
أي: إعذارا وإنذارا للناس، تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع معذرتهم ، فلا يكون لهم حجة على الله.