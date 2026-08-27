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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৪৪
Al-Mursalat
৪৪
৭৭:৪৪
انا كذالك نجزي المحسنين ٤٤
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٤٤
اِنَّا
كَذٰلِكَ
نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
77:43 77:44 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Ешьте эти аппетитные яства и пейте эти вкусные напитки во здравие. Отныне ничто не будет досаждать вам и причинять беспокойство. Вот подлинное счастье и благополучие: яства и питье избавлены от малейших недостатков и порчи, а райские жители полны уверенности, что все вокруг не иссякнет и не исчезнет. А заслужили они это вознаграждение в садах блаженства своими праведными деяниями. Это относится ко всем, кто благочестиво поклонялся Аллаху и был добр к Его рабам. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал: