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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৪
Al-Mursalat
৪
৭৭:৪
فالفارقات فرقا ٤
فَٱلْفَـٰرِقَـٰتِ فَرْقًۭا ٤
فَالْفٰرِقٰتِ
فَرْقًا
۟ۙ
আর বিচ্ছিন্নকারী বাতাসের শপথ যা (মেঘমালাকে) বিচ্ছিন্ন করে,
তাফসির
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হাদিস
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله - سبحانه - ( فالفارقات فَرْقاً ) يصح أن يكون وصفا للملائكة الذين ينزلون بالشرائع المفرقة بين الحق والباطل ، وبين أهل الحق وأهل الضلال .ويصح أن يكون وصفا للآيات التى أنزلها الله - تعالى - للتمييز بين الخير والشر ، والرشد والغى .