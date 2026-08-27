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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩৬
Al-Mursalat
৩৬
৭৭:৩৬
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
یُؤْذَنُ
لَهُمْ
فَیَعْتَذِرُوْنَ
۟
তাদেরকে কোন ওজর পেশ করারও সুযোগ দেয়া হবে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَا یُؤۡذَنُ لَهُمۡ﴾ فِي الْعُذْر ﴿فَیَعۡتَذِرُونَ ٣٦﴾ عَطْف عَلَى يُؤْذَن مِنْ غَيْر تَسَبُّب عَنْهُ فَهُوَ دَاخِل فِي حَيِّز النَّفْي أَيْ لَا إذْن فلا اعتذار