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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩৫
Al-Mursalat
৩৫
৭৭:৩৫
هاذا يوم لا ينطقون ٣٥
هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٣٥
هٰذَا
یَوْمُ
لَا
یَنْطِقُوْنَ
۟ۙ
এদিন এমন যে, কেউ কথা বলতে পারবে না,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿هَـٰذَا﴾ أَيْ يَوْم الْقِيَامَة ﴿یَوۡمُ لَا یَنطِقُونَ ٣٥﴾ فيه بشيء