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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:৩
Al-Mursalat
৩
৭৭:৩
والناشرات نشرا ٣
وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًۭا ٣
وَّالنّٰشِرٰتِ
نَشْرًا
۟ۙ
শপথ সেই বায়ুর যা (মেঘমালাকে) ছড়িয়ে দেয় দূর দূরান্তে,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣)
] (الْمُرْسَلَاتِ) و (الْعَاصِفَاتِ) و (النَّاشِرَاتِ) مهبهست پێی فریشتهكانه، وه تهواوتر ئهوهیه كه مهبهست پێی بایه، خوای گهوره سوێند ئهخوات به با كاتێك كه هێدی هێدی ههڵئهكات.