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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:২৭
Al-Mursalat
২৭
৭৭:২৭
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَّجَعَلْنَا
فِیْهَا
رَوَاسِیَ
شٰمِخٰتٍ
وَّاَسْقَیْنٰكُمْ
مَّآءً
فُرَاتًا
۟ؕ
আর আমি তাতে স্থাপন করেছি অনড় সুউচ্চ পবর্তমালা আর তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুমিষ্ট সুপেয় পানি।
তাফসির
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কিরাত
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Tafsir Muyassar
77:25 77:27 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها، تضم على ظهرها أحياء لا يحصون، وفي بطنها أمواتًا لا يحصرون، وجعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات؛ لئلا تضطرب بكم، وأسقيناكم ماءً عذبًا سائغًا؟