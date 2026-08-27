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তাফসির: Al-Mursalat ৭৭:১
Al-Mursalat
১
৭৭:১
والمرسلات عرفا ١
وَٱلْمُرْسَلَـٰتِ عُرْفًۭا ١
وَالْمُرْسَلٰتِ
عُرْفًا
۟ۙ
পর পর পাঠানো বাতাসের শপথ যা উপকার সাধন করে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أقسم تعالى على البعث والجزاء بالأعمال ، بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشئونه القدرية وتدبير العالم، وبشئونه الشرعية ووحيه إلى رسله.و
{ عُرْفًا }
حال من المرسلات أي: أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة، لا بالنكر والعبث.